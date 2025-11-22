صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل خریدنے آنیوالے 2افراد حادثے میں جاں بحق

  • سرگودھا
موٹر سائیکل خریدنے آنیوالے 2افراد حادثے میں جاں بحق

ایم ایم روڈ پر ٹِبی موڑ کے قریب سڑک عبور کرتے ہوئے حادثہ ہو گیا نذیر موقع پر رمضان نے ہسپتال میں دم توڑ دیا ،ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار

کندیاں(نمائندہ دنیا ) نئی موٹر سائیکل خریدنے کے لئے آنے والے 2افراد حادثے میں جاں بحق ہو گئے ،، تفصیلات کے مطابق قائدآباد کے علاقہ اُتراء کے دو افراد ایم ایم روڈ پر ٹِبی موڑ کے قریب سڑک عبور کر رہے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی کی زد میں آگئے ،حادثے میں نذیر موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ رمضان شدید زخمی ہوگیا ،زخمی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا،عینی شاہدین کے مطابق گاڑی کا ٹائر برسٹ ہونے کے باعث گاڑی بے قابو ہو ئی تھی ،ڈرائیور گاڑی موقع پر چھوڑ کر فرارہوگیا ۔

 

 

