قانونی کارروائی میں خوش اخلاقی کو مقدم رکھیں، ڈی ٹی او میانوالی کی ہدایات
میانوالی (نامہ نگار)ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طیب علی شاہ نے فیلڈ میں چالاننگ مہم کی نگرانی کے دوران ٹریفک افسران کو ہدایت کی کہ شہریوں کی عزتِ نفس کا مکمل خیال رکھا جائے۔۔۔
اور قانونی کارروائی تحمل اور خوش اخلاقی سے کی جائے ۔انہوں نے کہا کہ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر اور ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی واضح ہدایات ہیں کہ کسی شہری کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے ۔ ڈی ٹی او نے ڈرائیوروں سے ٹریفک پولیس کے رویے اور سفری مشکلات کے حوالے سے تجاویز بھی حاصل کیں۔