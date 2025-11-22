ڈپٹی کمشنر خوشاب کا قبرستانوں اور شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے پیر جعفر روڈ، نواب شاہ اور باوا رحمت قبرستانوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غزالہ کنول، سی ای او ایم سی خوشاب سندس رابیل اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔۔۔
ڈی سی خوشاب نے قبرستانوں میں جھاڑیوں، جڑی بوٹیوں اور آوارہ کتوں کی موجودگی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تمام قبرستانوں کی فوری صفائی اور آوارہ کتوں کے تلف کیے جانے کے احکامات جاری کیے ۔ بعد ازاں انہوں نے کٹھہ چوک، پنڈی روڈ، کچہ بازار اور اسٹیڈیم روڈ کا دورہ کرکے صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کیں۔