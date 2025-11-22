18 سالہ لڑکے سے مبینہ زیادتی ، 4 افراد کیخلاف مقدمہ
حسین علی حجام کی دکان سے نکلا تو عبداللہ ، کنول وغیرہ اغوا کر کے لے گئے
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی میں 18 سالہ نوجوان کے ساتھ دو اوباشوں کی مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے متاثرہ لڑکے کے والد کی درخواست پر دو مرکزی ملزمان اور دو سہولت کاروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے ۔پولیس کے مطابق محلہ اسلام نگر کے ذوالفقار علی کا 18 سالہ بیٹا حسین علی حجام کی دکان سے بال کٹوا کر واپس آ رہا تھا کہ کار سوار چار افراد نے اسے زبردستی چک نمبر 135 شمالی لے جا کر ایک کمرے میں محبوس کر لیا جہاں عبداللہ اور کنول نے مبینہ طور پر بدفعلی کی، جبکہ نبیل اور فرحان باہر پہرہ دیتے رہے ۔