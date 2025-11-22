زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں ،انہیں پروان چڑھائیں،عابد ممتاز
اسسٹنٹ کمشنر نے چلڈرن پارک میں پودا لگایا،باقاعدہ نگرانی کرنے کی ہدایت
شاہ پورصدر، (نامہ نگار، نمائندہ دنیا ) درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے ، ہمیں چاہیے کہ ذاتی کوششوں سے اس عظیم کام کو فروغ دیں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور ان کی باقاعدہ نگہداشت کر کے انہیں پروان چڑھائیں ۔ یہ بات اسسٹنٹ کمشنر عابد ممتاز خان نے چلڈرن پارک میں شجرکاری مہم کے سلسلہ میں پودا لگاتے ہوئے کہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چوہدری اجمل منیر ، چیف آفیسر مبشر کلیم ، ایس ڈی او علی مہران ، پروجیکٹ منیجر رانا مرتضیٰ مقبول ، رانا تیمور ، راؤ زوہیب احمد نے بھی پودے لگائے ، اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ ان پودوں کی باقاعدہ نگرانی کی جائے ، ستھرا پنجاب کے پراجیکٹ منیجر رانا مرتضیٰ نے کہا کہ ان پودوں کو باقاعدہ پروان چڑھایا جائے گا اور ان کی نگرانی کی جائے گی جس کیلئے عملہ تعینات کر دیا گیا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چوہدری اجمل منیر نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانا اور جنگلات کے رقبہ میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے ۔