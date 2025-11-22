بھوسے ،پتھروں اور مٹی سے اوورلوڈ ٹرک اور ٹرالیاں حادثات کا سبب بننے لگیں
کندیاں(نمائندہ دنیا )بھوسے ،پتھروں اور مٹی سے اوورلوڈ ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالیاں حادثات کا سبب بننے لگیں ٹریفک پولیس سے اوور لوڈ گاڑیوں کیخلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ۔۔۔
تفصیلات کے مطابق ضلع بھر میں مرکزی شاہراہوں پر پتھروں، مٹی،اینٹوں اور دیگر تعمیراتی سامان سے لدے اوور لوڈ ٹرک اور ٹریکڑ ٹرالیاں آئے روز حادثات کا سبب بننے لگی ہیں اوولوڈنگ کیوجہ سے پیچھے سے آنیوالی ٹریفک کیلئے کراسنگ کے وقت آگے دیکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے حادثات کی شرح میں بھی غیر معمولی حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔