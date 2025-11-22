صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگی کھاد اور بجلی کے بلوں سے گندم کی کاشت مشکل:رضا محمد گاڑو

  • سرگودھا
مہنگی کھاد اور بجلی کے بلوں سے گندم کی کاشت مشکل:رضا محمد گاڑو

کمرمشانی (نمائندہ دُنیا) کسان ونگ کمرمشانی کے رہنما رضا محمد گاڑو نے کہا ہے کہ مہنگی کھاد، بجلی کے بھاری بل اور دیگر اخراجات کے باعث گندم کی کاشت کسانوں کے لیے مشکل ہوچکی ہے۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ کسان اپنی فصل اونے پونے بیچنے پر مجبور ہیں جبکہ گندم بوری اور ڈی اے پی کی قیمتوں میں عدم توازن کسانوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ جب گندم کی کاشت کا وقت آتا ہے تو حکومت کا زور فیکٹری مالکان پر کیوں نہیں چلتا؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کھاد اور گندم کی قیمتیں مناسب سطح پر لائی جائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن