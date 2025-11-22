مہنگی کھاد اور بجلی کے بلوں سے گندم کی کاشت مشکل:رضا محمد گاڑو
کمرمشانی (نمائندہ دُنیا) کسان ونگ کمرمشانی کے رہنما رضا محمد گاڑو نے کہا ہے کہ مہنگی کھاد، بجلی کے بھاری بل اور دیگر اخراجات کے باعث گندم کی کاشت کسانوں کے لیے مشکل ہوچکی ہے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ کسان اپنی فصل اونے پونے بیچنے پر مجبور ہیں جبکہ گندم بوری اور ڈی اے پی کی قیمتوں میں عدم توازن کسانوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ جب گندم کی کاشت کا وقت آتا ہے تو حکومت کا زور فیکٹری مالکان پر کیوں نہیں چلتا؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کھاد اور گندم کی قیمتیں مناسب سطح پر لائی جائیں ۔