شاہ پور صدر(نامہ نگار) سرگودہا روڈ پر تیز رفتار کوسٹر کی ٹکر سے دو سالہ معصوم بچہ نگاہ مصطفیٰ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا جبکہ اس کی والدہ سلمیٰ، پھوپھی اقراء اور والد سکندر حیات شدید زخمی ہوگئے ۔ تینوں کے بازو اور ٹانگیں ٹوٹنے کی وجہ سے انہیں فوری طور پر ریسکیو عملہ نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کیا۔واقعہ اس وقت پیش آیا جب سکندر حیات اپنی فیملی کے ہمراہ سرگودھا سے علاج کروا کر واپس آرہا تھا۔ عثمان پٹرولیم کے قریب سامنے سے آنے والی تیز رفتار کوسٹر کے ڈرائیور نے مبینہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں زور دار ٹکر ماری، واقعہ کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔اطلاع ملنے پر سب انسپکٹر محمد زمان پولیس اہلکاروں اور لیڈی کانسٹیبل مقدس کے ہمراہ ہسپتال پہنچے ۔ زخمیوں کے کزن محمد نعمان نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ بچے کا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے جس پر پولیس نے میت کو ورثا کے حوالے کردیا۔ پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے نامزد ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کردی ہے ۔