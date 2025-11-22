بنگلہ حسین شاہ میں دودھ فیکٹری پر چھاپہ، کیمیکل دودھ برآمد
سینکڑوں لٹر ملاوٹ شدہ دودھ تلف کرکے ذمہ داروں پر مقدمہ درج
شاہ پور صدر (نامہ نگار) فوڈ سیفٹی آفیسر شہزور عباس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بنگلہ حسین شاہ میں قائم ایک غیر قانونی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر ہزاروں لیٹر کیمیکل ملا دودھ برآمد کرلیا۔ ٹیم کو دوران کارروائی 3600 لٹر مکس شدہ دودھ جبکہ اس سے تیار ہونے والا 36 ہزار لٹر مزید جعلی دودھ ملا جسے قبضے میں لے لیا گیا۔چھاپے کے دوران خشک دودھ کے چھ من، دو من ڈالڈا گھی، مکسنگ مشین، چلر اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ ٹیم نے برآمد شدہ دودھ کے سیمپل حاصل کرنے کے بعد تمام ملاوٹ شدہ دودھ تلف کردیا۔فوڈ سیفٹی آفیسر کے مطابق فیکٹری کے مالکان محمد فاروق، اسد عباس، محمد شیراز اور چار نامعلوم افراد کے خلاف پولیس تھانہ شاہ پور میں مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم اسد عباس پہلے بھی مصنوعی دودھ بنانے کے مقدمات میں گرفتار ہو چکا ہے ۔علاقہ کے سماجی و سیاسی حلقوں نے سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ کیمیکل ملا دودھ بیچ کر عوام کی صحت سے کھیلنے والے ملزمان کو بار بار ضمانت پر رہا کرنے کے بجائے سخت ترین سزائیں دی جائیں۔