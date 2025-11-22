صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشہ حادثہ، خاتون اور چھ ماہ کی بچی ہلاکت کا مقدمہ ڈرائیور کیخلاف درج

  • سرگودھا
شاہ پور صدر(نامہ نگار) پولیس تھانہ شاہ پور نے گزشتہ روز ہونے والے المناک حادثے میں جاں بحق ہونے والی خاتون اور اس کی چھ ماہ کی بچی کے قتل کا مقدمہ رکشہ ڈرائیور گلزار احمد کے خلاف درج کرلیا ہے۔۔۔

 مقدمہ خاتون کے شوہر حبیب اللہ کی مدعیت میں درج ہوا۔مدعی نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیوی اپنی بچی کے ہمراہ خوشاب سے شاہ پور آرہی تھی کہ میزان بینک کے سامنے رکشہ ڈرائیور نے تیز رفتاری سے کٹ مارا جس کے نتیجے میں دونوں ماں بیٹی رکشے سے گر گئیں اور شدید زخموں کے باعث دم توڑ گئیں۔ 

 

