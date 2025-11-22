صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد اشرف کا دلکشاء باغ کا دورہ حالت،صفائی،شہریوں کے لیے سہولیات کا تفصیلی جائزہ

  • سرگودھا
بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے دلکشاء باغ کا دورہ کیا انہوں نے باغ کی حالت،صفائی، دیکھ بھال اور شہریوں کے لیے تفریحی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔

انہوں نے باغ میں پودوں،لان،واک ویز، سٹریٹ لائٹس اور سیٹنگ ایریاز کی مرمت و بہتری کے حوالہ سے ہدایات جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود عملے کو ہدایت کی کہ دلکشاء باغ شہر کے اہم تفریحی مقامات میں سے ایک ہے باغ کی صفائی ستھرائی اور انتظامی امور کے حوالہ سے بہتری پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی جائے ۔

 

