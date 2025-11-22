صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹہ مزدور کی 20 سالہ حاملہ بیوی اغواء، 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
بھٹہ مزدور کی 20 سالہ حاملہ بیوی اغواء، 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج

سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی کے نواحی گاؤں سے 20 سالہ حاملہ خاتون کو اغواء کر لیا گیا۔ پولیس نے مغویہ کے شوہر کی درخواست پر چار نامزد افراد کے خلاف اغواء کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔۔۔

تفصیلات کے مطابق چک نمبر 142 شمالی کا رہائشی ضیافت اللہ اینٹوں کے بھٹہ پر مزدوری کرتا ہے ، شام کو گھر واپس آیا تو اس کی 20 سالہ حاملہ بیوی شمائلہ بی بی گھر سے غائب تھی۔ محلہ مکینوں نے بتایا کہ چار افراد شمائلہ بی بی کو اغواء کر کے لے گئے ہیں۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

