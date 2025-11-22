کوٹ چاندنہ کے رہائشیوں کا ٹال ٹیکس سے استثنیٰ دینے کا مطالبہ
کمرمشانی (نمائندہ دُنیا) کوٹ چاندنہ کے رہائشیوں، مزدوروں اور طلباء نے ڈی سی میانوالی اور ہائی ویز حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کوٹ چاندنہجناح بیراج ٹال ٹیکس سے مقامی آبادی کو مستقل استثنیٰ دیا جائے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور معاشی مشکلات کے دور میں روزانہ ٹال ٹیکس ادا کرنا ایک اضافی بوجھ ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ مقامی افراد کو 24 گھنٹے کا فری پاس یا خصوصی اجازت نامہ جاری کیا جائے تاکہ ان کا روزمرہ سفر آسان ہو سکے اور علاقائی ترقی کے راستے ہموار ہوں۔