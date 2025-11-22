علما کرام کا اتحادِ امت اور شدت پسندی کے خاتمے پر زور
مساجد و مدارس میں طلبہ کو شدت پسندانہ نظریات سے دور رکھا جائے :علامہ ریاض
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ادارہ البرہان شہباز ٹاؤن میں جملہ مکاتبِ فکر کے شیوخ الاسلام کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی میزبانی ادارہ کے مدیر اعلیٰ پیر قاری محمد عاشق نعیمی مدنی نے کی۔ اجلاس میں ملک و قوم کو درپیش چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ملک کے ممتاز عالم دین علامہ محمد ریاض کھرل نے اپنے خطاب میں کہا کہ علما محراب و ممبر سے اتحاد بین المسلمین، ملی یکجہتی، حب الوطنی، علم و اعتدال، اتفاق اور برداشت کی تلقین کریں۔ انہوں نے کہا کہ مساجد و مدارس میں نوجوانوں اور دینی طلبہ کو شدت پسندانہ نظریات سے دور رکھا جائے اور سیرتِ طیبہ سے روشناس کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ مساجد و مدارس فیضانِ قرآن و سنت کے وہ چشمے ہیں جہاں سے احکامِ ربانی اور عشقِ مصطفی ﷺ کی صدائیں تا قیامت گونجتی رہیں گی۔اجلاس میں پروفیسر ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی، علامہ غلام اکبر ساقی، علامہ غلام اللہ خان، مفتی مظفر اقبال، علامہ عزیزالحسن اعوان، پیر محمد صدیق الرحمن احمد خالقی، علامہ رضا امین سیفی، مولانا سجاد احمد سرداری، علامہ محمد تنویر طاہر راٹھور، صاحبزادہ احمد رضا و دیگر علماء و مشائخ نے بھی خطاب کیا۔