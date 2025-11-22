صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خوشاب کا تھانہ قائدآباد کی نئی عمارت کا معائنہ، تعمیراتی معیار بہتر رکھنے کی ہدایت

  • سرگودھا
ڈی پی او خوشاب کا تھانہ قائدآباد کی نئی عمارت کا معائنہ، تعمیراتی معیار بہتر رکھنے کی ہدایت

خوشاب(نمائندہ دُنیا) ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے تھانہ قائدآباد کی زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کیا اور ٹھیکیدار کو کام میں معیار برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ ناقص میٹریل کے استعمال کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اور تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔بعد ازاں انہوں نے پولیس چیک پوسٹ چنک کا دورہ بھی کیا اور وہاں صحت و صفائی اور ملازمین کی رہائش کے انتظامات بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن