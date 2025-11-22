ڈی پی او خوشاب کا تھانہ قائدآباد کی نئی عمارت کا معائنہ، تعمیراتی معیار بہتر رکھنے کی ہدایت
خوشاب(نمائندہ دُنیا) ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے تھانہ قائدآباد کی زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کیا اور ٹھیکیدار کو کام میں معیار برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔۔۔
انہوں نے کہا کہ ناقص میٹریل کے استعمال کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اور تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔بعد ازاں انہوں نے پولیس چیک پوسٹ چنک کا دورہ بھی کیا اور وہاں صحت و صفائی اور ملازمین کی رہائش کے انتظامات بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے ۔