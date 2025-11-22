فیصل آباد میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع افسوسناک:ملک ضیاء الحق ، شیخ نعیم طاہر
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر) اتحاد العلماء ضلع سرگودھا کے جنرل سیکرٹری ملک ضیاء الحق اور سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر نے فیصل آباد کی کیمیکل فیکٹری میں بوائلر دھماکہ میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے۔۔۔
سوگوار خاندانوں سے اظہارِ ہمدردی کیا اور مرحومین کی اس طرح اموات پر اظہارتعزیت کرتے ہوئے ان کے لئے اعلی درجات کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ ا س دکھ کی گھڑی میں پنجاب حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انسانی جانوں کے ضیاء پر گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہے ۔