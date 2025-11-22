پرچی جوا: ایک ملزم گرفتار نقدی و پرچیاں برآمد
خوشاب(نمائندہ دُنیا) خوشاب پولیس نے پرچی جوا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے فخر اقبال نامی ملزم کو گرفتار کرلیا۔ ملزم کے قبضے سے پرچی جوا کے ووچر، 15 پرچیاں اور 2600 روپے نقدی برآمد کرلی گئی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف قماربازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے ۔
