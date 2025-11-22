جعلی سگریٹس کیخلاف ڈویژن بھر میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ
مینوفیکچرنگ یونٹس، ویئرہاؤسز، ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کی انسپکشن ہو گی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں ڈویژن بھر میں جعلی سگریٹس کی روک تھام کے لئے موثر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن و نارکوٹکس کنٹرول کے افسروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔کمشنر نے بتایا کہ سگریٹ کی مینوفیکچرنگ یونٹس، ویئرہاؤسز، ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک اور ریٹیلرز کی سخت انسپکشن کی جائے گی جبکہ ایف بی آر کی تیارکردہ موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے موقع پر سگریٹس پر ایکسائز ڈیوٹی کی چیکنگ ہوگی۔انہوں نے کہا کہ پٹواری اور ایکسائز انسپکٹرز ممکنہ مقامات کی نشاندہی کریں گے ، جبکہ ایسے عناصر کے خلاف ایف بی آر قانونی کارروائی عمل میں لائے گا۔