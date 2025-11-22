صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق صوبائی وزیر امانت اللہ شادی خیل کی والدہ انتقال کر گئیں

  • سرگودھا
سابق صوبائی وزیر امانت اللہ شادی خیل کی والدہ انتقال کر گئیں

کمرمشانی (نمائندہ دُنیا) سابق صوبائی وزیر آبپاشی امانت اللہ خان شادی خیل کی والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ مرحومہ کی نمازِ جنازہ شادی خیل ہاؤس کمرمشانی میں ادا کی گئی۔۔

 جس میں سیاسی، سماجی و صحافتی حلقوں، سرکاری افسران، شادی خیل گروپ کے سپورٹرز اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحومہ کچھ عرصہ سے بیمار تھیں۔ نمازِ جنازہ معروف عالم دین اور صدر اصلاحی جماعت میاں معین الحق سروری قادری نے پڑھائی۔ قل خوانی اور دعا آج بروز ہفتہ صبح دس بجے شادی خیل ہاؤس میں ہوگی۔

 

