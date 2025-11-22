صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3افراد کی دوست کو دعوت پر گھر بلاکر اجتماعی زیادتی

  • سرگودھا
119شمالی میں نبیل وغیرہ حسین علی کے ساتھ باری باری زیادتی کی 82شمالی میں چمن 10سالہ حسن علی کو ورغلا کر کے لے گیا،زیادتی کر کے فرار

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)دو مختلف واقعا ت کے دوران 119شمالی میں نبیل وغیرہ تین افراد نے اپنے دوست 18سالہ حسین علی کو گھر دعوت میں بلا کر مبینہ طور پر باری باری بد فعلی کا نشانہ بنا ڈالا،اور82شمالی میں چمن نواب دیہہ کے رہائشی 10سالہ حسن کوورغلاکر اپنے ہمراہ لے گیااور بچے کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بناکر فرار ہو گیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

