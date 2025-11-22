3افراد کی دوست کو دعوت پر گھر بلاکر اجتماعی زیادتی
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)دو مختلف واقعا ت کے دوران 119شمالی میں نبیل وغیرہ تین افراد نے اپنے دوست 18سالہ حسین علی کو گھر دعوت میں بلا کر مبینہ طور پر باری باری بد فعلی کا نشانہ بنا ڈالا،اور82شمالی میں چمن نواب دیہہ کے رہائشی 10سالہ حسن کوورغلاکر اپنے ہمراہ لے گیااور بچے کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بناکر فرار ہو گیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔