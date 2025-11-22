صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلخ کلامی پر باپ 2بیٹوں اور گھریلو خواتین پر وحشیانہ تشدد

  • سرگودھا
رکھ چراگاہ میں شہباز وغیرہ نے محمد رمضان فیضان، زقیم کو لہولہان کر دیا سابقہ دشمنی پر دلاور وغیرہ نے ہنٹر اور سوٹے مار کر آ صف خان کو زخمی کیا

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران نواحی علاقے رکھ چراگاہ میں تلخ کلامی پر شہباز وغیرہ نے محمد رمضان اوراس کے بیٹوں فیضان، زقیم عباس کوگھر میں داخل ہو کر ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر کے لہولہان کر دیا، اس دوران گھر کی خواتین بچا نے کیلئے آئیں تو ملزمان نے انہیں بھی مارا پیٹا اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ،51جنوبی میں سابقہ دشمنی پر دلاور وغیرہ نے ہنٹر اور سوٹے مار کر آ صف خان کو مضروب کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

