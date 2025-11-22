صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوئوں نے مویشی کے بیوپاریوں کو لوٹ لیا،9چوریاں

  • سرگودھا
ڈاکوئوں نے مویشی کے بیوپاریوں کو لوٹ لیا،9چوریاں

محمد ناظم، عمرا ن اور عفران لٹ گئے ، نبیل سے 90ہزار لوٹ لئے

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران نبی شاہ بالا کے قریب تین نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے محمد ناظم، عمرا ن اور عفران جو کہ مویشی لے کر چنیوٹ جا رہے تھے کو روک کر دو لاکھ روپے نقدی و موبائلز چھین لئے ،114 جنوبی کے قریب نامعلوم شخص گن پوائنٹ پر نبیل سے 90ہزار روپے چھین کر فرار ہو گیا،جبکہ طالب والا کے دلبر خان کے گھر سے 5لاکھ روپے نقدی،بھابھڑہ کے ثناء اﷲ کے گھر سے بھی قیمتی سامان نقدی وغیرہ ،یونیورسٹی روڈ کے عمر محمود کی دوکان سے 3لاکھ روپے مالیت کی گارمنٹس،108 جنوبی کے عاطف علی کے سٹون کریشرسے بھاری مالیت کی مشینری،بلاک نمبر12سے محمد رحمان، پھلروان سے امیر حمزہ،43شمالی سے فیضان، سبزی منڈی سے محبوب الہی کی موٹرسائیکلیں، بہک رانجھا میں محمد نواز،چک 6ایم ایل کے محمد شرجیل کے قیمتی موبائلز چوری کر لئے گئے ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

