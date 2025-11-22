سول ڈیفنس کی تربیتی ورکشاپ، طلباء کو ایمرجنسی ہینڈلنگ کی عملی تربیت
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب اور ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایات پر گورنمنٹ سنٹرل ماڈل ہائی اسکول میانوالی میں تربیتی ورکشاپ منعقد کی گئی۔۔۔
سول ڈیفنس آفیسر شاہد پرویز کی زیر نگرانی اور انسٹرکٹر محمد بلال فاروق کی جانب سے طلبا کو ہنگامی حالات سے نمٹنے ، جان بچانے کی ابتدائی تکنیکوں اور بروقت ردعمل کی عملی تربیت دی گئی۔آخر میں سول ڈیفنس میانوالی میں رضاکارانہ شمولیت کے لیے آن لائن لنک بھی فراہم کیا گیا۔