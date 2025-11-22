پنجاب گروپ آف کالجز بھیرہ میں طلباء اور والدین کے اعزاز میں پروقار تقریب
بھیرہ (نامہ نگار)پنجاب گروپ آف کالجز بھیرہ کیمپس میں طلباء اور اُن کے والدین کے اعزاز میں ایک پُروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں ادارے کی تعلیمی کارکردگی، جدید سہولیات اور مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالی گئی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر علی سکندر راجہ نے کہا کہ پنجاب گروپ آف کالجز بھیرہ نہ صرف معیاری اور جدید تعلیم فراہم کر رہا ہے بلکہ طلباء کی ذہنی نشوونما اور ہمہ جہت ترقی کے لیے مثبت اور سازگار تعلیمی ماحول فراہم کرنا اس کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں پرنسپل پروفیسر اشعر رشید نے کہا کہ جدید سہولیات، اساتذہ کی محنت اور طلباء کی لگن کے باعث ادارہ ہر سال شاندار نتائج حاصل کر رہا ہے ۔