ستائیسویں ترمیم غیر آ ئینی اور انصاف کیساتھ کھلواڑ ہے ، سردار مقداد علی
ساہی وال/ سرگودہا (نمائندہ دنیا) ایم این اے سردار مقداد علی خان نے کہا ہے کہ ستائیسویں ترمیم غیر آ ئینی اور انصاف کے ساتھ کھلواڑ ہے ، فارم 47 والی سرکار نے أئین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔۔۔
ان خیالات کا اظہار انہوں تحصیل بار میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973کا آئین دیا لیکن اس کے نواسے اور داماد نے 27ویں ترمیم کی حما یت اور اس پر دستخط کر کے اسی أئین کا جنازہ نکال دیا ہے ، وہ وقت دور نہیں جب عمران خان رہا ہو کر بھاری اکثریت سے بر سر اقتدار آئے گا تو اس ترمیم کو ریورس کر دیں گے ۔