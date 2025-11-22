صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستائیسویں ترمیم غیر آ ئینی اور انصاف کیساتھ کھلواڑ ہے ، سردار مقداد علی

  • سرگودھا
ساہی وال/ سرگودہا (نمائندہ دنیا) ایم این اے سردار مقداد علی خان نے کہا ہے کہ ستائیسویں ترمیم غیر آ ئینی اور انصاف کے ساتھ کھلواڑ ہے ، فارم 47 والی سرکار نے أئین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔۔۔

 ان خیالات کا اظہار انہوں تحصیل بار میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973کا آئین دیا لیکن اس کے نواسے اور داماد نے 27ویں ترمیم کی حما یت اور اس پر دستخط کر کے اسی أئین کا جنازہ نکال دیا ہے ، وہ وقت دور نہیں جب عمران خان رہا ہو کر بھاری اکثریت سے بر سر اقتدار آئے گا تو اس ترمیم کو ریورس کر دیں گے ۔

 

