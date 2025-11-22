صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ اطفال کے موقع پر خصوصی پروگرام کا انعقاد ،طلبہ کی بھرپور شرکت

  • سرگودھا
یومِ اطفال کے موقع پر خصوصی پروگرام کا انعقاد ،طلبہ کی بھرپور شرکت

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)یومِ اطفال کے موقع پر ریڈیو پاکستان سرگودھا میں خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں نجی ہائی سکول کے طلبہ نے بھرپور شرکت کی۔۔۔۔

پروگرام کے دوران سکول کے طلباؤ طالبات راحما نور، ندرت خلیل، جویریا ناصر، مریم احمد، عشال، انزلہ بتول، مائرہ وسیم، حذیفہ، شاہیر احمد، یٰسین، مناہل خان، جنت، زوہا، فارین، زلیخہ، عدن اور زاہرا نے تلاوتِ قرآنِ پاک، نعت، حمد اور مختلف موضوعات پر تقاریرپیش کیں۔ بچوں کی پْراعتماد ادائیگی کو شرکا کی جانب سے خوب سراہا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن