یومِ اطفال کے موقع پر خصوصی پروگرام کا انعقاد ،طلبہ کی بھرپور شرکت
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)یومِ اطفال کے موقع پر ریڈیو پاکستان سرگودھا میں خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں نجی ہائی سکول کے طلبہ نے بھرپور شرکت کی۔۔۔۔
پروگرام کے دوران سکول کے طلباؤ طالبات راحما نور، ندرت خلیل، جویریا ناصر، مریم احمد، عشال، انزلہ بتول، مائرہ وسیم، حذیفہ، شاہیر احمد، یٰسین، مناہل خان، جنت، زوہا، فارین، زلیخہ، عدن اور زاہرا نے تلاوتِ قرآنِ پاک، نعت، حمد اور مختلف موضوعات پر تقاریرپیش کیں۔ بچوں کی پْراعتماد ادائیگی کو شرکا کی جانب سے خوب سراہا گیا ۔