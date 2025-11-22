سی ای او ہیلتھ کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کالا باغ کا دورہ
صفائی ، مریضوں کو دی جانے والی سہولیات ،عملے کی حاضری کا جائزہ لیا خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے قائم حفاظتی کاؤنٹر کا معائنہ ،ہدایات دیں
کالاباغ، میانوالی ( نمائندہ دنیا، نامہ نگار )سی ای او ہیلتھ میانوالی ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کالا باغ کا دورہ کیا ، ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، صفائی ستھرائی، مریضوں کو دی جانے والی سہولیات اور عملے کی حاضری کا جائزہ لیا۔انھوں نے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کرتے ہوئے عملہ کو ہدایات جاری کیں کہ عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے میں مزید بہتری لائی جائے ۔انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت پنجاب کی ہدایات کے مطابق عوامی خدمت اولین ترجیح ہے اور اس سلسلہ میں ہسپتالوں کی کارکردگی پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے ۔بعد ازاں، سی ای او ہیلتھ میانوالی نے خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے قائم حفاظتی کاؤنٹر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے وہاں موجودہ ویکسی نیشن ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کیں کہ ہسپتال میں آنے والے تمام بچوں کی اسکریننگ اور ویکسی نیشن کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔