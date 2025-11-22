پی ٹی آئی کا 27ویں آئینی ترمیم کیخلاف احتجاج اور ریلی
ریلی میں وکلا اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک،آئینی ترمیم نامنظور کے نعرے
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)صدر شمالی پنجاب ملک تیمور مسعود کی خصوصی ہدایات پرپی ٹی آئی کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج اور ریلی کا انعقادکیا گیا، ریلی کا آغاز ڈسٹر کٹ بار روم سے ہوا جو سیشن روڈ پر اختتام پذیر ہوئی ، ریلی کی قیادت ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی،صدر انصاف لائرز فورم ضمیر شیراز ایڈووکیٹ نے کی ،جس میں پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز وقار سندھو، ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ کے علاوہ چوہدری محمد اظہر ملہی ایڈووکیٹ ،بیرسٹر عبداﷲ کاہلوں ،شاہد عمران، ،حسن سوہی، نذیر نیازی، ملک پرویز ، ملک ندیم اعوان، ڈاکٹر عمران لک سمیت کارکنان اور وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی ، شرکاء کی جانب سے آئنی ترمیم نا منظور کے نعرے لگائے گئے ، اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ متنازعہ 27ویں آئینی ترمیم کسی صورت قابلِ قبول نہیں،ترمیم آئین، عدلیہ اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے خلاف ہے ۔