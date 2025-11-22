کچہری بازار،سٹی روڈ کو خوبصورت بنانے کے منصوبے کا افتتاح
کمشنر او ر ڈپٹی کمشنر نے افتتاح کیا،منصوبہ چھ ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہوگابازاروں میں بجلی تار زیر زمین کرنے کی مثال موجود نہیں ،جہانزیب اعوان
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سٹی بیوٹیفکیشن کے میگا پراجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کے ہمراہ سٹی روڈ پر تاجروں کے ساتھ پراجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ منصوبے کا مجموعی تخمینہ 637 ملین روپے رکھا گیا ہے ،سٹی بیوٹیفکیشن کے تحت کچہری بازار اور سٹی روڈ کو گول چوک مسجد تک دونوں اطراف جدید انداز میں خوبصورت بنایا جائے گا۔فیسکو تمام بجلی کی تاروں اور انفراسٹرکچر کو زیر زمین کرے گا جبکہ ہائی ویز دونوں روڈز کو اسٹیٹ آف دی آرٹ طرز پر تعمیر کرے گا۔ منصوبہ چھ ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا جائے گا۔افتتاحی تقریب میں سی او ایم سی ماجد بن احمد، ایکسین ہائی ویز ملک گلفام اعوان، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ مہتاب یاسین، ایکسین فیسکو کنسٹرکشن محمد مظہر سمیت مختلف محکموں کے افسران، تاجر نمائندگان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کمشنر سرگودہا نے کہا کہ حکومت تاجروں کے لیے مارکیٹوں کو جدید اور محفوظ بنا رہی ہے ۔ یہ منصوبہ تاجروں اور عوام دونوں کے فائدے کے لیے ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بازاروں کے اندر بجلی کی تار زیر زمین کرنے کی اس نوعیت کی کوئی مثال موجود نہیں۔ پہلی بار بڑے تجارتی مراکز میں تاروں کو مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ کیا جا رہا ہے ۔