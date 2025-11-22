یکم دسمبر سے کینو کی برآمدات شروع،3لاکھ ٹن ایکسپورٹ کا ہدف،50ارب روپے آمدنی متوقع
31مارچ تک ایکسپورٹ جاری ،3لاکھ افراد کو روزگار ملے گا،افغان بارڈر کی بندش ،اخراجات بڑھنے اور منزل تک پہنچنے میں زیادہ وقت صرف ہونے پر برآمد کنندگان شدید پریشانی کا شکار
سرگودھا (نعم فیصل سے )حکومتِ پاکستان نے یکم دسمبر سے سرگودھا کے کینو کی دنیا بھر میں برآمدات کے آغاز کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ۔ اس سلسلے میں تمام ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بارڈرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کینو کی برآمدات کا یہ سیزن یکم دسمبر 2024 سے 31 مارچ 2025 تک جاری رہے گا، جس سے 3 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے ۔ذرائع کے مطابق امسال کینو کی فصل گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً دوگنی ہوئی ہے ۔ وفاقی وزارتِ تجارت نے 3 لاکھ ٹن کینو ایکسپورٹ کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے ، جس سے 45 سے 50 ارب روپے کی آمدنی متوقع ہے ۔یکم دسمبر کو پہلا کنٹینر 2500 ٹن کینو لے کریو اے ای (دبئی)روانہ ہوگا۔باغات سے کینو کی توڑائی کے آغاز اور فیکٹریوں میں پروسیسنگ و پیکنگ شروع ہونے سے مقامی سطح پر بڑی تعداد میں روزگار پیدا ہو رہا ہے ۔
تاہم افغانستان کا بارڈر بند ہونے کے باعث برآمدکنندگان پریشانی کا شکار ہیں۔ عام حالات میں افغانستان کے راستے مال برداری کو 7 سے 10 دن لگتے ہیں جبکہ فی کنٹینر اخراجات 300 روپے ہوتے ہیں۔اگر یہی کینو ایران کے راستے روس یا دیگر ممالک بھیجا جائے تو وقت 18 سے 25 دن اور فی کنٹینرخرچ900 روپے تک بڑھ جاتا ہے ۔ڈائریکٹر پاکستان ہارٹی کلچرل ڈویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ بورڈ، وزارتِ تجارت، چوہدری شعیب احمد بسرا نے بتایا کہ اس سال کینو کی فصل بہتر ہے تاہم افغان بارڈر کی بندش کے باعث مشکلات درپیش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریلوے کے ذریعے کینو ایکسپورٹ کرنے کی کوئی تجویز فی الحال زیرِ غور نہیں۔