تجاوزات کیخلاف آپریشن مزید تیز ،تعمیرات مسمار
بلاک 19 میں گرینڈ آپریشن ،پختہ تجاوزات، دیواریں، تھڑے ، ریمپ اور سیڑھیاں گرا دی گئیں،آج بلاک 20میں کارروائی ،سٹی روڈ پر بھی آپریشن ،تاجر پریشانی کاشکار
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن نے شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مزید تیز کر دیا، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ماجد بن احمد اور میونسپل آفیسر ریگولیشن زویا مسعود بلوچ کی نگرانی میں گزشتہ روز بلاک 19 میں گرینڈ آپریشن کیا گیا پختہ تجاوزات، دیواریں، تھڑے ، ریمپ اور سیڑھیاں مسمار کر دی گئیں۔ سی او ایم سی نے کہا کہ تمام بلاکس میں مرحلہ وار آپریشن جاری ہے ۔ پہلے کمرشل علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے ، جب کہ رہائشی علاقوں میں بھی نقشے سے ہٹ کر بنائی گئی تعمیرات ختم کروائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ جو لوگ اپنے گھروں کے باہر دیواریں، تھڑے ، گیٹ، واش روم یا دیگر تعمیرات کر کے گزرگاہوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ انہیں خود ہٹا دیں۔ بصورت دیگر انتظامیہ ایکشن کرے گی اور تجاوزات کو مسمار کر دیا جائے گا، جس سے شہریوں کو مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے ۔ ایم او آر نے بتایا کہ ہفتہ کے روز بلاک 20 میں بھی آپریشن کیا جائے گا۔ سٹی روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے بھاری مشینری کیساتھ دکانوں کے تھڑے اور شٹر توڑ توڑ دیئے دکانیں سڑک سے تین چار فٹ اونچی ہونے اور سٹپ توڑنے کی وجہ سے گاہکوں کو خریداری کے لیے دکان میں داخل ہونے میں دشواری آتی رہی دکانداروں نے کارروائی کو ظلم قرار د یا ہے انتظامیہ کے تاجر کش فیصلوں سے بے چینی پھیل رہی ہے ۔