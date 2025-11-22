صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک احمد یار ہنجراکی والدہ انتقال کر گئیں

  • سرگودھا
ملک احمد یار ہنجراکی والدہ انتقال کر گئیں

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر اور سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات ملک احمد یار ہنجراء کی۔۔

 والدہ، سابق ضلع چئیر مین مظفر گڑھ ملک افضل ہنجرا کی زوجہ، سابق ایم این اے الحاج ملک سلطان محمود ہنجراء کی بھابھی، سابق ایم پی اے ملک غلام قاسم ہنجراء اور سابق چئیرمین میونسپل کمیٹی دائرہ دین پناہ ملک نصیرالدین ہنجراء کی چچی برضا الہی وفات پا گئیں۔وفات کی خبر سن کر اہل خانہ، قریبی عزیز و اقارب میں گہرے دکھ اور سوگ کی فضا چھا گئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ بعد نماز عشاء عیدگاہ دائرہ دین پناہ میں ادا کی گئی، جس میں مقامی سیاسی و سماجی شخصیات، رشتہ داران، دوست احباب اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کا آغاز

شہر اولیاکا میگا صفائی منصوبہ شروع

ملتان میں خواتین کیلئے کامیاب جاب فیئر کا انعقاد

ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی مختلف تھانوں میں کھلی کچہریاں

میپکو ملتان میں سیفٹی سیمینار اور کریش مینٹی نینس چیکنگ

والد کی ڈانٹ پر نوجوان کی خودکشی ،2افراد کا اقدام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن