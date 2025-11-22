ملک احمد یار ہنجراکی والدہ انتقال کر گئیں
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر اور سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات ملک احمد یار ہنجراء کی۔۔
والدہ، سابق ضلع چئیر مین مظفر گڑھ ملک افضل ہنجرا کی زوجہ، سابق ایم این اے الحاج ملک سلطان محمود ہنجراء کی بھابھی، سابق ایم پی اے ملک غلام قاسم ہنجراء اور سابق چئیرمین میونسپل کمیٹی دائرہ دین پناہ ملک نصیرالدین ہنجراء کی چچی برضا الہی وفات پا گئیں۔وفات کی خبر سن کر اہل خانہ، قریبی عزیز و اقارب میں گہرے دکھ اور سوگ کی فضا چھا گئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ بعد نماز عشاء عیدگاہ دائرہ دین پناہ میں ادا کی گئی، جس میں مقامی سیاسی و سماجی شخصیات، رشتہ داران، دوست احباب اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔