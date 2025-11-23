غیر رجسٹرڈ نجی سکولز اور این او سی میں بے ضابطگیوں کا انکشاف
اکثر سکولوں کی عمارتیں انتہائی ناقص ہیں،رپورٹ طلب کر لی گئی ہے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن اور نجی سکولوں کے این او سی کے اجراء میں مختلف نوعیت کی سنگین بے ضابطگیوں کے انکشاف پر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومت کے علم میں آیا ہے کہ نجی سکولوں کی رجسٹریشن کے لیے ایجوکیشن اور ہیلتھ اتھارٹیوں میں بیٹھے مافیاز جعلی اور بوگس سرٹیفکیٹس تیار کروا کر فائلوں میں شامل کرتے ہیں۔ بالخصوص گنجان آبادیوں اور گلی محلوں میں قائم سکولوں کی عمارتیں انتہائی ناقص ہیں، لیکن متعلقہ حکام چیک تک نہیں کرتے اور بعض اوقات خطرناک ہونے کے باوجود دفاتر میں بیٹھ کر بلڈنگ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے ۔اسی طرح پینے کے پانی کی سہولت کے نام پر رجسٹرڈ کمپنیوں کا منرل واٹر چیک کروایا جاتا ہے ، جبکہ بیشتر سکولوں میں زمینی پانی ہی دستیاب ہوتا ہے اور بچے پینے کے پانی کے لیے گھروں سے لاتے ہیں۔ تقریباً ہر سکول کمیشن پر بچوں کو کتابیں، کاپیاں اور یونیفارم خریدنے پر مجبور کرتا ہے ، اور اس حوالے سے موصولہ شکایات ملی بھگت کے ذریعے دبائی جاتی ہیں۔سیکرٹری سکولز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے معاملات کی چھان بین کے احکامات جاری کیے ہیں اور سی او ایجوکیشن سے رپورٹ طلب کر لی ہے ۔