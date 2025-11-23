دھوکہ دہی اور فراڈ کے متعدد کیسز،خوردبرد کی وارداتیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ بھلوال میں عاشق سے عروج نے بیرون ملک ویزہ دلوانے کے جھانسے میں 74 لاکھ روپے ہتھیا لیے۔۔
الوقار ٹاؤن کے اکرم سے طاہر خان نے پلاٹ دلوانے کے جھانسے میں 10 لاکھ روپے خرد برد کیے ۔ شاہ پور کے عزیز سے داؤد نے فیڈز خرید کر 1 کروڑ 2 لاکھ روپے لے لیے ۔ریلوے روڈ کے جواد سے حسن نے سامان خرید کر 3 لاکھ روپے خرد برد کیے ، جبکہ کوٹمومن کے عمردراز سے لیا قت نے 2.5 لاکھ روپے ہتھیا لیے۔ پولیس نے مقدمات درج کر لیے ہیں ۔اور تفتیش جاری ہے ۔