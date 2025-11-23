آبی پرندوں کا غیر قانونی شکار جاری، محکمہ خاموش
با اثر شخصیات، محکمہ وائلڈ لائف کے عملے کی مبینہ ملی بھگت سے شکار میں مصروف
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے آبی پرندوں کے غیر قانونی شکار کی روک تھام کے لیے تاحال موثر حکمت عملی نہ اپنانے کے باعث یہ مکروہ دھندہ بدستور جاری ہے ۔سرگودھا سمیت ڈویژن کے درجنوں مقامات پر واقع جھیلوں اور دیگر آبی ذخائر میں مرغابی، تلیر، سفید تیتر اور دیگر آبی پرندوں کے علاوہ سائبیرین پرندوں کے غول موجود ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف کے افسران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پرندوں کی نگہداشت کریں اور غیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائیں۔تاہم مختلف علاقوں میں با اثر شخصیات، بالخصوص علاقہ کے وڈیرے ، محکمہ وائلڈ لائف کے عملے کی مبینہ ملی بھگت سے ان آبی پرندوں کے شکار میں مصروف ہیں۔ پرندوں کے اس بے رحمانہ شکار پر محکمہ وائلڈ لائف کے حکام کی خاموشی معنی خیز ہے ۔شکار کے موجودہ سیزن کے دوران کسی بھی شکاری کے خلاف نہ تو مقدمہ درج کیا گیا اور نہ ہی شکاریوں پر قابو پایا جا سکا، جبکہ محکمہ وائلڈ لائف کے حکام کا کہنا ہے کہ قانون شکنی پر سخت ایکشن لیا جاتا ہے ۔