ضمنی انتخابات ،انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ
انتظامیہ کی جانب سے کرایہ بہت کم یا جارہا ہے : گاڑیوں کے مالکان کا موقف
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)سرگودھا کے حلقہ پی پی73کے آج ہونے والے ضمنی انتخابات کے الیکشن میٹریل کی تقسیم کے سلسہ میں ٹریفک پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری رہا، ان گاڑیوں میں پریزائیڈنگ افسر اور عملہ اپنے پولنگ سٹیشنز پر شام کو ہی پہنچ گیا جبکہ گاڑیوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کرایہ بہت کم یا جارہا ہے دوسری جانب انتظامیہ اور پولیس افسران ضمنی انتخابات کے سلسلے کئے گے انتظامات کا جائزہ لیا۔