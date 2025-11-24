صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر قانون دان اختر اسلام بالی ایڈووکیٹ انتقال کر گئے

  • سرگودھا
سینئر قانون دان اختر اسلام بالی ایڈووکیٹ انتقال کر گئے

خوشاب (نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ بار خوشاب کے سینئر رکن، ممتاز قانون دان اور ہر دلعزیز کسان رہنما اختر اسلام بالی ایڈووکیٹ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ۔

مرحوم فالج کے مرض میں مبتلا تھے ۔ ان کی نمازِ جنازہ میں وکلاء، بار عہدیداران، سماجی و سیاسی شخصیات اور معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔مرحوم کا جسد خاکی ہڈالی کے مرکزی قبرستان میں اشکبار ماحول میں سپرد خاک کیا گیا۔ اختر اسلام بالی ایڈووکیٹ کا شمار جماعت اسلامی کے نظریاتی کارکنوں اور ضلع خوشاب کی قابل احترام سماجی شخصیات میں ہوتا تھا۔ انہیں عازمینِ حج کو تربیت دینے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔مرحوم کی وفات پر وکلاء، شخصیات اور سماجی حلقوں نے گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔

 

