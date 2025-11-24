صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودیہ پلٹ کاروباری شخصیت نعیم پراچہ انتقال کر گئے

  • سرگودھا
سعودیہ پلٹ کاروباری شخصیت نعیم پراچہ انتقال کر گئے

بھیرہ (نامہ نگار) سعودیہ پلٹ معروف کاروباری شخصیت نعیم پراچہ انتقال کر گئے ۔ وہ نرگس پراچہ مرحوم کے بیٹے اور پاکستان اسٹیل ملز کے افتخار احمد پراچہ فیضوانہ کے چچا زاد بھائی تھے ، مرحوم کو محلہ پراچگان بھیرہ میں نماز جنازہ کے بعد قبرستان چاہ گانگی والا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔

نمازِ جنازہ میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افتخار احمد پراچہ سمیت اہل علاقہ نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے مغفرت اور بلندیٔ درجات کی دعا کی۔

