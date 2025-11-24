صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بہترین حکومتی پالیسیوں پر لیگی امیدوار کامیاب:خالد محمود

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث کے رہنما خالد محمود اعظم آبادی نے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ ن کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی بہترین پالیسیوں کی بدولت ضمنی انتخابات میں عوام نے مسلم لیگ ن پر اپنے بھر پور اعتماد کا اظہار کیا ہے یہی وجہ ہے کہ قومی و صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر مسلم لیگ ن کے امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں ۔

 خالد محمود اعظم آبادی نے مزید کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث تمام کامیاب اُمیدواروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کرتی ہے کہ وہ ملک وقوم کے بہترین مفاد اور عوام کی فلاح وبہبود کیلئے اپنی توانائیاں صرف کرے گے ۔ فیصل آباد میں تمام سیٹوں پر مسلم لیگ ن کے امیدواران کی کامیابی سے نفرت کی سیاست کا خاتمہ ہو گا اور پیار و محبت اور رواداری کی سیاست کو فروغ ملے گا۔

 

