آبادیوں سے فیکٹریوں کا انخلا یقینی بنایاجائے ،سنی تحریک
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سانحہ ملک پور میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی دلخراش اور افسوسناک واقعہ ہے ۔پاکستان سنی تحریک لواحقین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے ۔ حکومت سانحہ ملک پور کے شہداء اور زخمیوں کے خاندانوں کی مالی امداد کا اعلان کرے ۔
شہری آبادیوں کے اندر قائم فیکٹریوں کے فوری انخلا کے لیے عملی اقدامات کئے جائیں۔ ان خیالات کا اظہار سنی تحریک کے ڈویژنل صدر وممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں آصف رضا قادری نے چوہڑ ماجراغلام آباد میں سانحہ ملک پو ر کے شہداء کی بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد صحتیا بی کیلئے منعقدہ دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں انسانی جان کی قدر تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے ، حالانکہ اسلام نے انسان کے خون کی حرمت کو کعبہ سے بھی افضل قرار دیا ہے ۔ ایسے سانحات سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ فیکٹری مالکان تربیت یافتہ عملہ، مکمل ایس او پیز اور حفاظتی اقدامات کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ فیکٹری مالکان اور عملے کی معمولی غفلت بھی بڑے سانحات کا سبب بنتی ہے ۔تقریب کے اختتام پر سانحہ ملک پور کے شہداء کے درجات کی بلندی، زخمیوں کی جلد صحتیابی اورملکی ترقی کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔