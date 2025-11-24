سلطان آباد:نمبردار سید امتیاز الحسن کے بھائی محمد نواز انتقال کر گئے
سلطان آباد (نامہ نگار) نمبردار سید امتیاز الحسن کے بھائی محمد نواز کے انتقال پر نمبردار کونسل پنجاب کے صدر چوہدری حاجی احمد پنجوتھہ، ظہیر عباس سندرانہ، مسعود انور، احمد شیر سمیت دیگر معززین نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔ رہنماؤں نے مرحوم کے ایصالِ ثواب اور بلندیٔ درجات کے لیے دعا کی۔
