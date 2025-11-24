لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے والے شہری کوقابوکرلیاگیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے والے کو گرفتار کرلیا گیا۔ تھانہ گلبرگ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جو بلند آواز میں گانے سنتے ہوئے دیگر شہریوں کے لئے درد سر بنا ہوا تھا۔
