سابقہ رنجش پر شہری کو سنگین نتائج کی دھمکیاں ،مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش پر شہری کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں رفاقت نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ سابقہ رنجش پر اسے قابو کر لیا اور قتل سمیت دیگر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں کیا گیا۔
سابقہ رنجش پر شہری کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں رفاقت نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ سابقہ رنجش پر اسے قابو کر لیا اور قتل سمیت دیگر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں کیا گیا۔