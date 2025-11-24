صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم اے خوشاب،الیکشن کیلئے دونوں گروپس میں مشاورت تیز

  • سرگودھا
پی ایم اے خوشاب،الیکشن کیلئے دونوں گروپس میں مشاورت تیز

خوشاب (نمائندہ دُنیا )پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (پی ایم اے ) ضلع خوشاب کے انتخابی معرکے میں پروگریسو اور ڈیسنٹ گروپوں نے صدارتی اور جنرل سیکرٹری کے عہدوں کے لیے مشاورت تیز کر دی ہے ۔

 پروگریسو گروپ کے اکابرین دونوں عہدوں پر الیکشن کے حامی ہیں اور باہمی مشاورت سے مضبوط امیدوار میدان میں اتارنے پر غور کر رہے ہیں۔دوسری جانب ڈیسنٹ گروپ کے قائدین نے گزشتہ برس ہونے والے تحریری معاہدے کی بنیاد پر مؤقف اختیار کیا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں ان کے گروپ کے امیدوار دونوں عہدوں سے دستبردار ہوئے تھے جس کے نتیجے میں دونوں سیٹیں پروگریسو گروپ کو مل گئیں۔ڈیسنٹ گروپ کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت اس سال صدارتی نشست انہیں بلا مقابلہ ملنی چاہیے ۔ اس حوالے سے ڈیسنٹ گروپ نے منگل کو اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر