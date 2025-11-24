پی ایم اے خوشاب،الیکشن کیلئے دونوں گروپس میں مشاورت تیز
خوشاب (نمائندہ دُنیا )پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (پی ایم اے ) ضلع خوشاب کے انتخابی معرکے میں پروگریسو اور ڈیسنٹ گروپوں نے صدارتی اور جنرل سیکرٹری کے عہدوں کے لیے مشاورت تیز کر دی ہے ۔
پروگریسو گروپ کے اکابرین دونوں عہدوں پر الیکشن کے حامی ہیں اور باہمی مشاورت سے مضبوط امیدوار میدان میں اتارنے پر غور کر رہے ہیں۔دوسری جانب ڈیسنٹ گروپ کے قائدین نے گزشتہ برس ہونے والے تحریری معاہدے کی بنیاد پر مؤقف اختیار کیا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں ان کے گروپ کے امیدوار دونوں عہدوں سے دستبردار ہوئے تھے جس کے نتیجے میں دونوں سیٹیں پروگریسو گروپ کو مل گئیں۔ڈیسنٹ گروپ کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت اس سال صدارتی نشست انہیں بلا مقابلہ ملنی چاہیے ۔ اس حوالے سے ڈیسنٹ گروپ نے منگل کو اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے ۔