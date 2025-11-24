صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پی پی 87 ضمنی انتخاب،میانوالی پولیس کے سخت سکیورٹی انتظامات

میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)میانوالی پولیس کی جانب سے حلقہ پی پی 87 کے ضمنی انتخابات میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل تمام سکیورٹی امور کی خود نگرانی کر تے رہے ،انتخابی ڈیوٹی کے لیے 193 پولنگ اسٹیشنز پر 1600 سے زائد پولیس افسران اور جوان تعینات کیے گئے ، جبکہ ایلیٹ فورس اور اسپیشل ٹیمیں علاقے میں مسلسل گشت کر تی ر ہیں۔

 خواتین ووٹرز کی چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس کی نفری بھی ہر پولنگ اسٹیشن پر موجود تھا۔پولیس جوان اور لیڈیز اہلکار فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ بزرگ شہریوں کی مدد بھی کر تے رہے ،کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس لائنز میں اضافی نفری الرٹ حالت میں موجود رہی ، ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے ضمنی انتخابات پی پی 87 کے الیکشن ڈے پر مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا۔ انہوں نے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور پریذائیڈنگ آفیسرز سے ملاقات کر کے انتظامی صورتحال پر گفتگو کی۔ڈی پی او نے ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کو حساسیتِ ڈیوٹی اور سکیورٹی امور کے حوالے سے ضروری ہدایات دیں۔ 

 

