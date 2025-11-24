صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کا اجتماع عام،عوام کاسیلاب ،ریکارڈ ٹوٹ گئے

  • سرگودھا
جماعت اسلامی کا اجتماع عام،عوام کاسیلاب ،ریکارڈ ٹوٹ گئے

میانوالی (نامہ نگار)جماعت اسلامی کے اجتماعِ عام منعقدہ مینارِ پاکستان لاہور نے تمام سابقہ اجتماعات کے ریکارڈ توڑ دیے ۔ ملک بھر سے عوام کا سمندر امڈ آیا جس کے باعث لاکھوں افراد کے لئے گئے انتظامات ناکافی ہو گئے اور منتظمین کو ہنگامی بنیادوں پر نئے انتظامات کرنا پڑے ۔

امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد کے مطابق آخری دن مزید بڑے قافلوں کی آمد متوقع ہے ،انہوں نے بتایا کہ ضلع میانوالی کے سینکڑوں کارکن اجتماع عام میں شریک ہیں جبکہ گنجائش سے زیادہ ہجوم ہونے کے باعث مزید سینکڑوں کارکنوں کو پہلے دن ہی روک دیا گیا۔ صبح 11 بجے تک تمام رہائشی کیمپ مکمل طور پر بھَر چکے تھے اور مزید افراد کو رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ سرگودھا، منڈی بہاؤالدین، گجرات اور جہلم کے کارکنان کو کیمپوں کی بجائے براہِ راست پنڈال منتقل کرنا پڑا۔ان کا کہنا تھا کہ تین لاکھ افراد کی شرکت کی توقع تھی لیکن شرکاء کی تعداد اس سے دوگنا کے قریب پہنچ گئی۔ حافظ جاوید اقبال ساجد نے جماعت اسلامی کی مرکزی و ضلعی قیادت کو شاندار اور تاریخ ساز اجتماع پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس اجتماع کے اثرات پورے ملک میں ہر سطح پر مرتب ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر