جماعت اسلامی کا اجتماع عام،عوام کاسیلاب ،ریکارڈ ٹوٹ گئے
میانوالی (نامہ نگار)جماعت اسلامی کے اجتماعِ عام منعقدہ مینارِ پاکستان لاہور نے تمام سابقہ اجتماعات کے ریکارڈ توڑ دیے ۔ ملک بھر سے عوام کا سمندر امڈ آیا جس کے باعث لاکھوں افراد کے لئے گئے انتظامات ناکافی ہو گئے اور منتظمین کو ہنگامی بنیادوں پر نئے انتظامات کرنا پڑے ۔
امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد کے مطابق آخری دن مزید بڑے قافلوں کی آمد متوقع ہے ،انہوں نے بتایا کہ ضلع میانوالی کے سینکڑوں کارکن اجتماع عام میں شریک ہیں جبکہ گنجائش سے زیادہ ہجوم ہونے کے باعث مزید سینکڑوں کارکنوں کو پہلے دن ہی روک دیا گیا۔ صبح 11 بجے تک تمام رہائشی کیمپ مکمل طور پر بھَر چکے تھے اور مزید افراد کو رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ سرگودھا، منڈی بہاؤالدین، گجرات اور جہلم کے کارکنان کو کیمپوں کی بجائے براہِ راست پنڈال منتقل کرنا پڑا۔ان کا کہنا تھا کہ تین لاکھ افراد کی شرکت کی توقع تھی لیکن شرکاء کی تعداد اس سے دوگنا کے قریب پہنچ گئی۔ حافظ جاوید اقبال ساجد نے جماعت اسلامی کی مرکزی و ضلعی قیادت کو شاندار اور تاریخ ساز اجتماع پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس اجتماع کے اثرات پورے ملک میں ہر سطح پر مرتب ہوں گے ۔