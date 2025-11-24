چھ کروڑ روپے کی واٹر سپلائی سکیم 10 برس بعد بھی نامکمل
بھیرہ (نامہ نگار)شہر میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے 6 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع کی گئی واٹر سپلائی اسکیم محکمہ پبلک ہیلتھ کی مبینہ غلط منصوبہ بندی اور نااہلی کے باعث ایک دہائی گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی۔
ذرائع کے مطابق محکمہ اب تک تین ٹھیکیدار تبدیل کر چکا ہے ، مگر پائپ لائنوں کے ناقص جوڑوں کے باعث پانی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔سرگودھا چیمبر آف کامرس کے رکن چوہدری محمد اجمل گوندل، ویلفیئر کونسل تحصیل بھیرہ کے صدر چوہدری خالد محمود آرائیں، ظفر اقبال کھوکھر، زبیر اسلم طور اور چوہدری شاہ رخ جاوید نے کہا کہ کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود شہری ایک بوند پانی سے بھی محروم ہیں، جو مبینہ کرپشن اور انتظامی غفلت کا واضح ثبوت ہے ۔ادھر بلدیہ بھیرہ نے نامکمل اسکیم کو تحویل میں لینے سے صاف انکار کر دیا ہے ، جسے شہریوں کی جانب سے سراہا گیا ہے ۔ علاقہ مکینوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔