آستانہ عالیہ زبیر آباد شریف میں سالانہ جشن میلاد و عرس مبارک انتہائی عقیدت سے منایا گیا
خوشاب (نمائندہ دُنیا )آستانہ عالیہ زبیر آباد شریف جوہرآباد میں سالانہ عظیم الشان جشن میلاد النبیؐ اور عرس مبارک عقیدت و احترام سے منایا گیا۔
تقریبات کی صدارت سجادہ نشین دربار عالیہ وادی عزیز شریف، خواجہ خواجگان الحاج خواجہ محبوب الٰہی نسیم نے کی۔ہزاروں معتقدین اور معززین علاقہ نے اس ایمان افروز تقریب میں شرکت کی۔خطاب کے دوران خواجہ محبوب الٰہی نسیم نے سیرتِ نبویؐ، شانِ اولیاء اور برصغیر میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اولیائے کرام کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔