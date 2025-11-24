صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آستانہ عالیہ زبیر آباد شریف میں سالانہ جشن میلاد و عرس مبارک انتہائی عقیدت سے منایا گیا

  • سرگودھا
آستانہ عالیہ زبیر آباد شریف میں سالانہ جشن میلاد و عرس مبارک انتہائی عقیدت سے منایا گیا

خوشاب (نمائندہ دُنیا )آستانہ عالیہ زبیر آباد شریف جوہرآباد میں سالانہ عظیم الشان جشن میلاد النبیؐ اور عرس مبارک عقیدت و احترام سے منایا گیا۔

 تقریبات کی صدارت سجادہ نشین دربار عالیہ وادی عزیز شریف، خواجہ خواجگان الحاج خواجہ محبوب الٰہی نسیم نے کی۔ہزاروں معتقدین اور معززین علاقہ نے اس ایمان افروز تقریب میں شرکت کی۔خطاب کے دوران خواجہ محبوب الٰہی نسیم نے سیرتِ نبویؐ، شانِ اولیاء اور برصغیر میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اولیائے کرام کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر