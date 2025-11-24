صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد،مقدمہ درج کرلیا گیا

  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔ تھانہ بلوچنی کے علاقے چک نمبر 64 ج ب کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم وسیم کو روک کر چیک کیا۔ جسکے قبضے سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ۔

