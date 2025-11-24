ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد،مقدمہ درج کرلیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔ تھانہ بلوچنی کے علاقے چک نمبر 64 ج ب کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم وسیم کو روک کر چیک کیا۔ جسکے قبضے سے اسلحہ برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ۔
