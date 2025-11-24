ڈیرہ مویشیاں سے 10 لاکھ روپے مالیت کی چار گائیں چوری
سلانوالی(نمائندہ دنیا)سلانوالی کے نواحی چک نمبر 146 شمالی میں چوری کی بڑی واردات پیش آئی جہاں نامعلوم چور ڈیرہ مویشیان سے 10 لاکھ روپے مالیت کی چار قیمتی گائیں چرا کر لے گئے ۔
اہل علاقہ نے بتایا کہ علاقے میں اس سے قبل بھی مویشی چوری کی وارداتیں ہو چکی ہیں مگر ملزمان تک کبھی نہیں پہنچاتفصیلات کے مطابق انعام قادر نے بتایا کہ اس کے ڈیرے پر متعدد مویشی پالے ہوئے تھے کہ گزشتہ رات کی تاریکی میں نامعلوم ملزمان دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور موقع پا کر چار عدد قیمتی گائیں ہانک کر لے گئے ۔متاثرہ خاندان کے مطابق گائیں دودھ دینے والی تھیں اور ان کی مالیت تقریباً 10 لاکھ روپے بنتی ہے ۔گیا۔ دوسری جانب پولیس نے واقعہ کی اطلاع ملتے ہی موقع کا دورہ کیا اور نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے رات کے وقت گشت بڑھانے اور مویشی چور گینگ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔